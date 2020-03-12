Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Кемерове из-за плохого самочувствия пассажира

12.03.20 07:55

© РИА Новости. Максим Блинов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Рейс авиакомпании S7 Иркутск-Москва вынужденно приземлился в аэропорту Кемерова из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Центра медицины катастроф региона.

"В полете пассажиру стало плохо, было принято решение садиться в Кемерове. Сейчас самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, мужчину сейчас везут в медучреждение, медики уточняют его состояние и причину плохого самочувствия.