Томский и Московский госуниверситеты научат исследователей создавать новые биосистемы

12.03.20 08:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 марта. Intefax-Russia.ru - Биологический институт (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) и стратегическая административная единица ТГУ "Институт "Умные материалы и технологии" запустили для студентов, аспирантов и ученых новую междисциплинарную образовательную программу "Молекулярная биотехнология", которая даст слушателям углубленные знания в области биотехнологии и синтетической биологии, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

Синтетическая биология - новое научное направление в биологии, занимающееся проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами и функциями, в том числе и не имеющих аналогов в природе.

Помимо преподавателей ТГУ, лекции прочитают ведущие российские ученые в области биоинженерии и синтетической биологии из МГУ, Новосибирского госуниверситета (НГУ) и НИЦ "Курчатовский институт".

"Слушатели узнают о современных достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, включая молекулярное клонирование, оценку экспрессии генов, трансформацию клеток. Кроме теоретической подготовки будут проведены "Большой практикум по биоинженерии" и "Практикум по синтетической биологии", которые необходимы для получения практических навыков в указанных областях", - говорится в сообщении.

По словам директора института "Умные материалы и технологии" Ирины Курзиной, большой интерес к новой программе проявили как студенты и сотрудники ТГУ, так и другие участники томского Большого университета (объединение томских вузов и НИИ для кооперации своих научных и образовательных возможностей).

"На программу "Биоинженерия" зарегистрировано более ста слушателей: студенты 2-4 курсов; магистранты, аспиранты и преподаватели БИ; химического факультета и магистратуры "Трансляционные химические и биомедицинские технологии", Химического Факультета, Сибирского ботанического сада, НИИ биологии и биофизики. Среди слушателей внешних организаций можно отметить представителей СибГМУ (Сибирский государственный медуниверситет - ИФ) и томских компаний", - сказала Курзина, слова которой приводятся в сообщении.