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12.03.20 08:03
Новосибирская область отменит несколько форумов и скорректирует программу Транссибирского Арт фестиваля
"Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие форумы, как "Учсиб", "Транспорт Сибири" и "Технопром", такое решение готовится. В отношении Транссибирского Арт-Фестиваля по согласованию с организаторами исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска", - сказал он.
Он отметил, что эти исполнители просто не смогут пройти двухнедельный карантин до начала Арт-Фестиваля, который должен начаться 20 марта.
"Мы рассматриваем вопрос, можно ли в этих условиях вообще фестиваль провести", - сказал он.
Травников также отметил, что сам не планировал зарубежные командировки, поэтому отменять ему нечего.
VII Транссибирский Арт-Фестиваль, организованный скрипачом Вадимом Репиным, должен начаться 20 марта 2020 года и завершиться в начале апреля.
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