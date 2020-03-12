Новосибирская область отменит несколько форумов и скорректирует программу Транссибирского Арт фестиваля

12.03.20 08:03

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области готовят решение об отмене нескольких крупных форумов из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников в четверг.

"Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие форумы, как "Учсиб", "Транспорт Сибири" и "Технопром", такое решение готовится. В отношении Транссибирского Арт-Фестиваля по согласованию с организаторами исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска", - сказал он.

Он отметил, что эти исполнители просто не смогут пройти двухнедельный карантин до начала Арт-Фестиваля, который должен начаться 20 марта.

"Мы рассматриваем вопрос, можно ли в этих условиях вообще фестиваль провести", - сказал он.

Травников также отметил, что сам не планировал зарубежные командировки, поэтому отменять ему нечего.

VII Транссибирский Арт-Фестиваль, организованный скрипачом Вадимом Репиным, должен начаться 20 марта 2020 года и завершиться в начале апреля.