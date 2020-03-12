Парламенты регионов Урала поддержали поправки к Конституции РФ

12.03.20 11:05

© РИА Новости. Николай Хижняк

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты парламентов Свердловской, Челябинской областей, Тюменской и Курганской областей на заседаниях в четверг большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ.

Так, в Заксобрании Свердловской области "за" проголосовали 43 депутата, двое воздержались, передал корреспондент "Интерфакса".

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области также одобрили большинством голосов предлагаемый пакет поправок в Конституцию РФ. Из 52 присутствовавших депутатов 48 проголосовали "за", воздержались четверо депутатов фракции КПРФ, против не было.

Выступая перед депутатами, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что "вносимые поправки закрепляют достижения нашей страны за последние два десятилетия и призваны стать прочной основой для ее динамичного развития".

"За" одобрение закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" проголосовали 40 депутатов Тюменской областной думы, пять воздержались. Всего в составе областной думы 47 депутатов.

Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании в четверг также одобрили закон о поправке к Конституции РФ. "На заседании присутствовали 28 депутатов, из них 26 проголосовали "за", двое воздержались", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" сотрудник пресс-службы облдумы.

Всего в составе регионального парламента 33 депутата.

В пресс-службе Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа агентству уточнили, что рассмотрение данного вопроса состоится в пятницу.

Как сообщалось, Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая даёт возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть рассмотрен законодательными органами государственной власти регионов.

После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.

Если закон не получит одобрения региональных парламентов как минимум двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого документа прекращается.