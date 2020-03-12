Приморье получило семь автоклубов по нацпроекту "Культура"

12.03.20 11:07

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Современные автоклубы получили семь муниципалитетов Приморского края в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщила журналистам зампредседателя правительства региона Елена Бронникова.

"Семь муниципалитетов в прошлом году получили автоклубы. Это очень важно, потому что не в каждом населенном пункте есть дома культуры", - сказала Бронникова в четверг на пресс-конференции во Владивостоке.

Автоклубы, которые представляют собой автомобили с фургонами, оснащенные световым и звуковым оборудованием, генератором дополнительного питания и выдвижной сценой, прибыли в Дальнегорск, Партизанск, Спасский, Кавалеровский, Чугуевский, Яковлевский и Партизанский районы.

Бронникова отметила, что автоклубы нужны также другим районам и населенным пунктам края.

"Коллеги из отдаленных районов подходят и говорят, что им такие клубы тоже нужны", - сказала зампред правительства края.

На приобретение автоклубов из средств федерального бюджета было выделено 32,65 млн руб., из краевого - 18,05 млн руб.

Как сообщалось, национальный проект "Культура" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. В послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что в рамках национального проекта "Культура" целевым образом будет выделено более 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов, домов культуры и еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России.