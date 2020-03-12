Минздрав МО: вирус COVID-19 подтвержден у двоих жителей Подмосковья

12.03.20 11:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 марта. Interfax-Russia.ru - У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии, один из них летел транзитом через Австрию, после ряда анализов подтвержден коронавирус, сообщает пресс-служба министерство здравоохранения Московской области.

"Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время установлен круг контактных лиц. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 3 случая заболевания. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба МО, Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области.

"Рекомендуем вам находиться на карантине дома в течении 14 дней по возвращении из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия. Минздрав МО напоминает, что при появлении любых симптомов ОРВИ - оставайтесь дома и вызовите врача. Воздержитесь от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой", - добавили в пресс-службе.