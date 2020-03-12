Петиция за отмену "золотых парашютов" чиновникам Воронежской области появилась в интернете

12.03.20 11:29

© РИА Новости. Антон Денисов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Петиция с требованием отменить "золотые парашюты" для чиновников Воронежской области создана на сайте "Российская общественная инициатива".

Авторы петиции, в частности, пытаются добиться отмены областного закона, гарантирующего чиновникам выплаты на пенсии. Речь идет о законе, принятом 25 декабря 2014 года №207, который вносит поправки в областные законы "О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы" и "О госдолжностях".

По данным авторов петиции, в 2019 году на выплаты пенсий бывшим чиновникам "из особого списка" ушло 202 млн 992 тыс. рублей, а на 2020 год на эти цели заложено 210 млн 706 тыс. рублей

"Считаем наличие таких баснословных выплат плевком в сторону жителей Воронежской области. Негоже незаслуженно обогащаться на налоги простых людей двум сотням не самых выдающихся деятелей региона. Требуем отменить закон №207, который вносит поправки в областной закон "О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы" и "О госдолжностях"", - говорится в петиции.

На момент написания материала за инициативу было подано более 840 голосов.