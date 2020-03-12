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12.03.20 11:29
Петиция за отмену "золотых парашютов" чиновникам Воронежской области появилась в интернете
Авторы петиции, в частности, пытаются добиться отмены областного закона, гарантирующего чиновникам выплаты на пенсии. Речь идет о законе, принятом 25 декабря 2014 года №207, который вносит поправки в областные законы "О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы" и "О госдолжностях".
По данным авторов петиции, в 2019 году на выплаты пенсий бывшим чиновникам "из особого списка" ушло 202 млн 992 тыс. рублей, а на 2020 год на эти цели заложено 210 млн 706 тыс. рублей
"Считаем наличие таких баснословных выплат плевком в сторону жителей Воронежской области. Негоже незаслуженно обогащаться на налоги простых людей двум сотням не самых выдающихся деятелей региона. Требуем отменить закон №207, который вносит поправки в областной закон "О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы" и "О госдолжностях"", - говорится в петиции.
На момент написания материала за инициативу было подано более 840 голосов.
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