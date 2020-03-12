Более 10 тыс. писем ветеранам отправят в Приморье в рамках акции "Письмо Победы"

12.03.20 11:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Акция "Письмо Победы", в ходе которой все желающие смогут написать письма ветеранам Великой Отечественной войны, стартует во Владивостоке в начале мая, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

"Акция "Письмо Победы" будет проводиться с 3 мая. Только во Владивостоке мы планируем закупить 10 тысяч открыток и 10 тысяч марок. Любой желающий сможет подойти, написать письмо ветерану - своему родственнику, либо одинокому ветерану, который тоже ждет писем, открыток, пожеланий. И эта открытка обязательно дойдет до адресата", - сказала Бронникова в четверг на пресс-конференции во Владивостоке.

Она напомнила, что в крае с начала марта проводится патриотическая акция "Катюша", в ходе которой с 75-летием Победы поздравят более 2 тыс. вдов участников Великой Отечественной войны.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в честь 75-летия Великой Победы объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. Указом главы государства учреждена медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Этой медалью будут награждены все участники и ветераны войны. Торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ, в странах СНГ и за границей в дипломатических учреждениях.

Программа Года памяти и славы в Приморье включает 75 ключевых мероприятий: патриотические акции, конкурсы, встречи ветеранов со школьниками, торжественные собрания, кинопоказы, экскурсии и выставки.