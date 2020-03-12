Белгородская область начала сев ранних зерновых

12.03.20 11:46

© РИА Новости. Сергей Аверин

12 марта. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Белгородской области приступили к весенней посевной кампании, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды.

"При этом сроки ее начала, несмотря на теплую и малоснежную зиму, практически, соответствуют среднемноголетним за последние 15 лет, незначительно опережая их", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на поля области выведено около половины из более 2,5 тыс. сеялок, подготовленных к нынешней посевной кампании.

"В течение первого дня засеяно без малого 1,5 тыс. га - чуть менее 1% из почти 190 тыс. га, запланированных под ранние зерновые культуры. Основной объем - более 1 тыс. га - составили посевы ячменя. Кроме того в отдельных хозяйствах высеваются овес, яровая пшеница и тритикале", - говорится в пресс-релизе.

Всего весной текущего года зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе предстоит засеять 301,5 тыс. га, техническими - 469,6 тыс. га.

В то же время в Белгородской области продолжается подкормка озимых. На сегодняшний день обработано около 295 тыс. га из 402,7 тыс. га площадей, занятых озимыми культурами, или 73%.

"По результатам обследования на начало марта почти 70% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, около 29% - в удовлетворительном и менее 1,5% - в плохом, что значительно ниже предельно допустимых 5%", - сообщает пресс-служба департамента.

В 2019 году во всех категориях хозяйств было засеяно 719,5 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами (в том числе 390 тыс. га - озимыми) и 455,9 тыс. га - техническими.