Метель и ледяной воздух из Арктики придут в центр России на выходных

12.03.20 11:50

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Мощный циклон пройдет через европейскую территорию России в пятницу, после него в Центральном федеральном округе (ЦФО) резко похолодает, предупреждает Гидрометцентр России.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения в четверг, в ночь на пятницу, 13 марта, синоптическая ситуация начнет меняться: мощный циклон пересечет границу РФ. В Северо-Западном и Центральном округах пройдут осадки, прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, местами до опасных 24 м/с.

В пятницу днем в ЦФО дождливо, но еще до +5...7, тем не менее, ожидается порывистый юго-западный и западный ветер до 15-20 м/с.

В субботу циклон уйдет на северо-восток, при этом в центре и на севере европейской территории России в его тылу ожидается сильное и стремительное похолодание - в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики.

В ЦФО днем 14 марта дождь и мокрый снег, температура утром и в обед будет незначительно выше нуля (от 0 до +7, в Москве +4...+6), но к вечеру столбики термометров резко упадут до умеренного "минуса". Метеорологи отдельно предупреждают о гололедице и просят быть внимательными на дорогах.

В воскресенье, 15 марта, в ЦФО местами ожидается снег, в отдельных районах округа метель при ветре до 17 м/с. Арктическое вторжение холодной воздушной массы продолжится: температура ночью в субъектах округа составит -5...-12 градусов, днем ожидается 0...-7 градусов. В Москве 15 марта температуры днем будут около нуля (-3...+2), возможен небольшой снег.