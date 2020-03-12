Часть традиционных мероприятий для космонавтов отменят из-за коронавируса

12.03.20 11:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов журналистам в четверг.

По его словам, чтобы избежать заражения космонавтов, которым 9 апреля предстоит полет на Международную космическую станцию (МКС), основному экипажу и их дублерам запрещено покидать Звездный городок.

"Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта будут отменены по соображениям безопасности", - сказал Власов.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы. Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), на 14 дней остаются в карантине. "Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты", - сказал Власов.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Кристофера Кэссиди на МКС запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Сближение корабля со станцией пройдет по четырехвитковой схеме. Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток.