Татарстан не будет править свою Конституцию вслед за изменением Основного закона РФ

12.03.20 11:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство Татарстана не рассматривает возможность внесения поправок в Конституцию республики вслед за внесением изменений в Основной закон страны, сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Казани в четверг.

"Что касается поправок в Конституцию Татарстана, на сегодняшний день такой разговор не ведется", - сказала Галимова в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что 11 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ.

Среди поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Кроме того, принята поправка об обнулении предыдущих президентских сроков.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом, предусматривает закон.

Татарстан - единственный регион РФ, в котором сохранилась должность президента как главы республики.

Законодательным органом республики является Госсовет Татарстана. В период подготовки поправок в Основной закон страны в республике активно обсуждался вопрос о том, придется ли переименовывать парламент республики, когда статус Госсовета РФ будет закреплён в Конституции.