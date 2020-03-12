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С обнулением срока: Госдума приняла поправки к Конституции РФ
   
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12.03.20 14:00

Новгородская, Архангельская, Псковская области и Коми поддержали поправки к Конституции РФ

© РИА Новости. Николай Хижняк
12 марта. Interfax-Russia.ru - Новгородская областная дума, Архангельское и Псковское областные собрания депутатов, а также Госсовет Коми на заседаниях в четверг поддержали закон о поправках к Конституции РФ.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания парламента Новгородчины, за принятие поправок проголосовали 20 депутатов, один высказался против, трое - воздержались. Всего присутствовало 24 члена законодательного собрания из 31.

В ходе дискуссии представители КПРФ и "Справедливой России" выступили с критикой некоторых из поправок, а также процедуры их внесения, обсуждения и принятия. Депутаты от "Единой России" и ЛДПР поддержали изменения Конституции.

Парламент Архангельской области также поддержал поправки, за проголосовали 39 депутатов, воздержались - 8, передал корреспондент "Интерфакса".

В ходе выступления депутат от КПРФ Александр Новиков отметил, что фракция не поддерживаем изменения и поправки. "Меня удивляет скорость курьерского поезда при рассмотрении поправок к такому важному документу, который на долгие годы определяет жизнь людей и международный статус", - сказал он.

В свою очередь "единоросс" Сергей Моисеев призвал всех поддержать поправки, а представитель фракции ЛДПР Сергей Пивков отметил, что в документе учтен ряд предложений партии, которые высказывались ранее. "Например, ЛДПР много лет добивалась упоминания в Конституции основополагающей роли русской национальности. Важным считаю пункт о суверенитете и целостности страны", - сказал депутат.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала Псковского областного собрания, за одобрение поправок в Конституцию России высказались 36 депутатов, 5 воздержались, двое проголосовали против.

Фракция коммунистов решила не поддерживать поправки в основной документ страны, о чем заявил представитель КПРФ Петр Алексеенко. Против закона выступил и руководитель фракции "Яблоко" Лев Шлосберг.

Закон о поправках к Конституции РФ вызвал дискуссию в Госсовете Коми, передал корреспондент "Интерфакса".

Так, представитель КПРФ в парламенте республики Олег Михайлов подчеркнул, что поправки принимаются в спешке, без должного обсуждения. "Поправки - механизм по окончательной узурпации власти в стране (...) Такой переворот - путь к хаосу и гражданской войне", - подчеркнул он.

В свою очередь депутат от "Единой России" Леонид Вокуев отметил, что перемены в основной закон РФ "просто необходимы". "Своевременно президент России вышел с инициативой", - сказал он, добавив, что в скором будущем придет пора менять и конституцию Коми.

В ходе голосования Госсовет Коми поддержал закон о поправках 22 голосами, против высказались двое, воздержались также два депутата.

Совет Федерации в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть рассмотрен законодательными органами государственной власти регионов. После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.

Если закон не получит одобрения региональных парламентов как минимум двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого документа прекращается.

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