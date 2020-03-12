Мишустин: не Россия была инициатором выхода из сделки ОПЕК+

12.03.20 12:11

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

12 марта. Interfax-Russia.ru - Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства

"Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год", - сообщил он. "В том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса", - пояснил премьер.

"Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики, сокращения международной торговли", - заявил глава правительства.

Он напомнил, что страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен, увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков, отметил Мишустин.

Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что технический комитет ОПЕК+, вероятно, пройдет в режиме телеконференции.

В то же время он не подтвердил дату проведения техкомитета на 18 марта.

"Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно в нынешних условиях. Не знаю, откуда появилось 18 число (марта - ИФ), надо уточнить, получали ли мы официально это предложение", - сказал министр.

Как сообщают источники "Интерфакса", дата техкомитета 18 марта была назначена еще до распада сделки ОПЕК+, и пока нет подтверждения, что он состоится.