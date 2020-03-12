Объекты по "единой субсидии" в Магаданской области строят быстрее графика

12.03.20 12:13

© РИА Новости. Константин Михальчевский

12 марта. Interfax-Russia.ru - Некоторые социальные объекты в Магаданской области, возводимые в рамках "единой субсидии", строят с опережением сроков на полгода, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы реализуем программу социального развития центров экономического роста. На эти цели Магаданская область получила субсидию на строительство социальных объектов. В отличие от ряда других территорий, область не только не отстает, но и опережает по некоторым объектам графики на полгода", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания, которое он провел в Магадане по вопросам социально-экономического развития региона.

Как сообщалось, в 2018-2019 гг. Магаданская область получила 1,4 млрд рублей в рамках "единой субсидии". На эти средства отремонтировали Тенькинскую районную больницу и обновили материально-техническую базу четыре средних профессиональных учреждениях региона. Также в 2019 году в рамках "единой субсидии" начали работы по берегоукреплению в районе Портового шоссе и улицы Портовой, продолжили строительство парка "Маяк" и бассейнов в Магадане и поселке Ола.

С 2018 года регионы ДФО за счет средств "единой субсидии" реализуют планы социального развития центров экономического роста. Такими центрами определены 58 муниципальных образований, в которых проживает 6,6 млн человек, что составляет 81% жителей Дальнего Востока.