Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по борьбе с коронавирусом

12.03.20 12:14

© РИА Новости. Илья Питалев

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к превентивным мерам по борьбе с коронавирусом, принимаемым на федеральном и региональном уровнях, в том числе в Москве.

"Самое главное для нас - защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве", - заявил Мишустин, открывая заседание правительства.

Он призвал "всех относиться внимательно к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни".

Глава правительства также обратился к федеральным органам исполнительной власти с призывом отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.

"Федеральным органам следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

Он добавил, что федеральным и региональным органам исполнительной власти "рекомендовано сократить до минимума количество проводимых деловых, спортивных и развлекательных, других массовых мероприятий".

Кроме того, Мишустин напомнил, что правительство приняло решение с 13 марта временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию. "При этом сохраняются те рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в РФ", - подчеркнул премьер-министр.