Национальный горнопромышленный кластер создадут в Коми

12.03.20 12:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Коми и АО "Русминресурсы" договорились о создании в республике национального горнопромышленного кластера, сообщает пресс-служба главы региона Сергея Гапликова в четверг.

Соответствующее соглашение о комплексном освоении месторождений титанового, кварцевого и других видов минерального сырья, расположенных на территории Коми, подписали глава республики и генеральный директор компании Алексей Новиков.

"Кластер планируется создать на базе инвестиционного проекта "Строительство вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения", реализуемого группой компаний "Руститан". Контур национального горнопромышленного кластера (НГПК) и состав его участников будет увеличиваться за счет новых проектов, планируемых к реализации на территории республики Коми", - говорится в сообщении.

В рамках кластера планируется производить концентраты высокопористого рутила, пигментный диоксид титана, титановые порошки для аддитивных технологий (3D печать), синтетический игольчатый волластонит, специальную керамику и полимеры, строительные материалы, а также базальты, щебень и песчано-гравийные смеси.

Пресс-служба отмечает, что главная цель НГПК - объединение предприятий в сфере горнодобывающей, обогатительной и химической промышленности, защита их интересов и повышение конкурентоспособности, создание единой цепочки производства продукции и новых высокопроизводительных рабочих мест, строительство обеспечивающей инфраструктуры, получение мер государственной поддержки и социально-экономическое развитие региона.

АО "Русминресурсы" является управляющей организацией группы компаний "Руститан", входит в реестр членов Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".