Парламент Петербурга поддержал поправки в Конституцию РФ

12.03.20 12:17

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Для внесения вопроса в повестку парламентский комитет по законодательству в четверг провел внеочередное заседание в 9.00. Позже, в начале пленарного заседания вопрос предложил рассмотреть председатель комитета Денис Четырбок. Он перечислил ряд ключевых изменений в Основном законе, среди которых - закрепление брака как союза мужчины и женщины, упоминание веры в бога и определение русского языка как языка государствообразующего народа.

Депутат Александр Егоров ("Справедливая Россия") предположил, что правильнее было бы проводить всероссийское голосование по каждой поправке отдельно.

"В целом, эти поправки сбалансированы. Если мы будем рассматривать их в отдельности, как быть с тем, что внутренние поправки могут быть не согласованы в целом? Эти поправки объединены одной концепцией, голосование по отдельности могло бы нарушить этот баланс", - подчеркнул Четырбок.

С критикой поправок и механизма их принятия выступили депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Максим Резник, Михаил Амосов, Оксана Дмитриева ("Партия роста"), Ольга Ходунова (КПРФ). Отдельной критике подверглась поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, позволяющая обнулить президентские сроки действующего главы государства.

"Нам представляется, что эта индивидуальная поправка, фактически, дающая индивидуальное исключение на ограничение президентских сроков, должна быть вынесена на отдельный референдум. Такие прецеденты в истории есть, когда в Соединённых штатах Рузвельту дали разрешение идти на третий срок при вполне конкретных исторических обстоятельствах. Но решать должен народ", - отметила Дмитриева.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров назвал грядущее решение парламента историческим.

"Пока мир барахтается сейчас в очередной луже турбулентности, наша страна, хоть и сталкивается с трудностями, большими порой, но против всех законов показывает всему миру пример поведения в ситуации глобальной неопределённости. Не видеть этого - значит отрицать очевидное", - подчеркнул он.

Макаров отметил, что поправки направлены на укрепление государственной стабильности.

"Можно верить по-своему, но духовный свет для всех один, и объединяет верующих всех конфессий. (...) Россия - это великая миродержавная сила. Я всегда говорил это и подчёркивал, пророки говорили - последняя надежда бога на планете Земля", - добавил спикер Заксобрания.

Критику предлагаемых изменений он назвал "пеной".

"Я вижу критические выступления, критические рассуждения... Это как пена. Пена в море, пена в ванне, а тем более у рта - это не на годы, а на минуты. Это пиар ради пиара, протест ради протеста, митинг ради митинга", - сказал Макаров.

Пакет поправок поддержали 38 депутатов, семеро воздержались, четверо проголосовали против.