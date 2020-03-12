Крашенинников: изменение Конституции потребует более полусотни поправок в законы

12.03.20 12:22

© РИА Новости. Илья Питалев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Порядка 50-70 поправок нужно будет внести в законы РФ, если граждане поддержат поправки в Конституцию, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы считали, как говорится, у всех счёт разный, 50 потребуется новых поправок в разные законы, либо 70. Я думаю, это количество, когда мы будем детально входить в тексты, конечно же, увеличится. Работа предполагается просто колоссальная", - сказал Крашенинников на заседании Заксобрания Свердловской области в четверг.

По его мнению, это можно считать поводом подкорректировать российскую правовую систему. "Не с помощью гильотины, а с помощью нормальной систематизации нашего законодательства", - уточнил он.

Крашенинников добавил, что, если граждане РФ поддержат на общероссийском голосовании внесение поправок, то будет разработан законотворческий план.

Совет Федерации в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая даёт возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть рассмотрен законодательными органами государственной власти регионов. После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.