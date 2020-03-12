Старшеклассник ранил из пневматики двух учеников в школе Приамурья

12.03.20 13:46

© РИА Новости. СК РФ

12 марта. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося одной из школ города Свободный Амурской области, который в учебном заведении ранил из пневматического оружия двух школьников, сообщается на сайте УМВД по региону в четверг.

По данным полиции, старшеклассник произвел несколько выстрелов, ранив при этом учеников шестого и восьмого класса.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении учащегося избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, говорится в сообщении.

В свою очередь министерство здравоохранения области сообщает, что двое школьников обратились в кабинет врача. У мальчика было поверхностное ранение ноги, у девочки - след на коже.

"Оба получили необходимую помощь, отправлены домой, завтра врач проконтролирует состояние детей. В случае, если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры "Свободненской больницы" готовы провести все необходимые мероприятия по диагностике и лечению. На данный момент такой необходимости нет", - отметили в Минздраве.