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12.03.20 13:46
Старшеклассник ранил из пневматики двух учеников в школе Приамурья
По данным полиции, старшеклассник произвел несколько выстрелов, ранив при этом учеников шестого и восьмого класса.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении учащегося избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, говорится в сообщении.
В свою очередь министерство здравоохранения области сообщает, что двое школьников обратились в кабинет врача. У мальчика было поверхностное ранение ноги, у девочки - след на коже.
"Оба получили необходимую помощь, отправлены домой, завтра врач проконтролирует состояние детей. В случае, если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры "Свободненской больницы" готовы провести все необходимые мероприятия по диагностике и лечению. На данный момент такой необходимости нет", - отметили в Минздраве.
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