Кремль: инициатива Терешковой о сроках президента обусловлена ситуацией в мире

12.03.20 14:13

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Валентина Терешкова при внесении предложения по поправке в Конституцию о сроках президентства, вероятно, руководствовалась необходимостью сохранения стабильности в стране в условиях "чрезвычайной турбулентности" в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, особенно наша, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше (на своем посту) - об этом говорил Путин в своем выступлении. И в эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. И, по всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, когда она выступала", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он добавил, что именно такую аргументацию использовала депутат, и с ней "согласился президент Путин".

При этом, подчеркнул Песков, согласно предложенным поправкам, норма об ограничении по количеству сроков пребывания одного лица на президентском посту в стране в Конституции остается, а "изъятие для действующего президента носит разовый характер (...) в связи с ситуацией".

Песков пояснил, что под нестабильностью в мире имеется в виду совокупность происходящих в мире событий. "Коронавирус, который имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики, это в целом набор некоторых признаков возможной рецессии, которая может быть на горизонте, глобальной экономической рецессии, это и совокупность острых региональных конфликтов, которые также оказывают влияние", - отметил пресс-секретарь президента.

Кроме того, по его словам, речь идет о действиях различных стран, которые идут вразрез с международным правом, в том числе рестрикции в отношении третьих стран. "Имеется в виду именно это", - пояснил Песков.

При этом он добавил, что речь идет не о положении России, а о том, что положение в мире стало менее стабильным.

На вопрос, стали ли для Кремля неожиданностью поправки в Конституцию, которые предложила Терешкова, Песков сказал: "Это была ее (депутата) инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн".

"Для Кремля это была новая инициатива", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, считают ли в Кремле правильным, что данная поправка не обсуждалась на заседаниях рабочей группы по вопросам изменения Конституции, Песков сказал: "Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право вносить и выступать с законодательными инициативами. В данном случае она (Терешкова) и иные депутаты реализовали это свое законное право".

На просьбу уточнить, как в Кремле понимают термин "обнуление": затрагивает ли он нынешний срок президента, Песков уточнил: "Такого термина, как обнуление, нет. Обнуление - это, скорее, разговорный русский язык".

"В целом надо читать формулировку, которая занесена в законопроект. На этот счет уже давал пояснения (сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию) Крашенинников", - заметил пресс-секретарь главы государства.

На просьбу прокомментировать, как теперь относиться к 20-летнему пребыванию Путина на посту президента, Песков сказал: "Как к двадцати годам работы президента. 26 марта будет 20 лет, как он избрался. Много материалов, разные проекты появляются на этот счет, идет обсуждение этих результатов".

По мнению Пескова, "это огромный, очень важный, ответственный период развития нашей страны, который напрямую связан с Владимиром Путиным".

В то же время Песков призвал не забегать вперед в вопросе о президентском сроке Путина до решения КС РФ.

На вопрос журналистов, почему нельзя применить вердикт КС РФ от 1998 года, запретивший тогдашнему главе государства баллотироваться в третий раз в связи с принятием в 1993 году новой Конституции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный суд".

Песков напомнил, что в своем выступлении в Госдуме Путин обусловил возможность снятия ограничения для действующего президента по срокам соответствующим решением КС.

"Поэтому не будем забегать вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства.