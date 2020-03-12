Фестиваль "Крымская весна" отменяется в Челябинской области из-за коронавируса

12.03.20 14:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 марта. Interfax-Russia.ru - Челябинская область ввела запрет на проведение массовых мероприятий для профилактики распространения нового коронавируса, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

"Ссылаясь на рекомендации оперативного штаба, правительства РФ, в Челябинской области принято решение об отмене в регионе массовых мероприятий. Особенно это касается проведения мероприятий в закрытых помещениях с участием более 500 человек. Лучше лишний раз побыть дома, избегать толпы во избежание передачи инфекционных заболеваний", - сказала Лучинина на пресс-конференции в четверг.

Она добавила, что с учетом рекомендаций ВОЗ, объявивших о пандемии, в области сохраняется карантинный режим, несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в области на данный момент на 9% ниже эпидпорога.

В свою очередь пресс-служба губернатора сообщает, что в Челябинске отменен фестиваль "Крымская весна", запланированный на ближайшее воскресенье.

"Всем регионам России рекомендовано отменить массовые мероприятия в связи с профилактическими мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, в Челябинске отменен запланированный ранее фестиваль "Крымская весна". По другим массовым мероприятиям решение будет приниматься индивидуально в каждом случае с учетом позиции Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Между тем пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился на 27%. В настоящее время на карантин закрыта одна школа и 126 классов.

Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Челябинской области не выявлено.

Под наблюдением медиков находятся в связи с возможными контактами по коронавирусу 268 человек, в том числе 59 граждан КНР, один гражданин Ирана, 24 гражданина Италии.

В карантинном центре в Челябинске остаются восемь граждан Китая, все здоровы, признаков инфекционных заболеваний не имеют.