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12.03.20 14:27

Песков: пока речи об отмене проведения военного парада в Москве 9 мая не идет

© РИА Новости. Алексей Никольский
12 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речи не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, или изменении формата мероприятий.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он сообщил, что на юбилейные мероприятия приглашено большое количество гостей, которые уже подтвердили свое участие.

"Пока речи об отмене или ограничении этого формата не идет. Продолжается подготовка и к приезду делегаций, решение логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к параду. Это очень масштабное мероприятие. Но дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", - отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли распространяться решение мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении количества участников массовых мероприятий до 5 тыс. человек на мероприятия, связанные с 75-летием Победы, Песков сказал: "Это решение мэра ограничено по времени - если я не ошибаюсь, до конца апреля. Будет ли оно дальше продлеваться или не будет, мы сейчас сказать не можем, потому что мы не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация".

В соответствии с указом Собянина от 10 марта, до 10 апреля на территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек".

"Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек", - отметил мэр Москвы во вторник.

В частности, по словам мэра, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма Тверской улице, запланированное на 15 марта.

"Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля", - добавил Собянин.

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