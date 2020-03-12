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12.03.20 14:27
Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса
"Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах может быть принято решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию.
"А в остальном это, наверное, уже штаб должен разъяснять, какие могут быть режимы при такой эпидемиологической ситуации", - продолжил Песков.
Он добавил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданный в правительстве РФ, также обладает полномочиями по введению новых ограничений на въезд в Россию из других стран.
"Определенные ограничения уже реализуются. Это ограничения вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве", - напомнил Песков.
"Наблюдаем за их решениями", - добавил он.
Так он ответил на вопрос, не собирается ли РФ вводить новые ограничения на въезд граждан из-за рубежа после решения президента США Дональда Трампа закрыть въезд из Европы.
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