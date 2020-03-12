Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

12.03.20 14:27

© РИА Новости. Сергей Гунеев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах может быть принято решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

"А в остальном это, наверное, уже штаб должен разъяснять, какие могут быть режимы при такой эпидемиологической ситуации", - продолжил Песков.

Он добавил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданный в правительстве РФ, также обладает полномочиями по введению новых ограничений на въезд в Россию из других стран.

"Определенные ограничения уже реализуются. Это ограничения вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве", - напомнил Песков.

"Наблюдаем за их решениями", - добавил он.

Так он ответил на вопрос, не собирается ли РФ вводить новые ограничения на въезд граждан из-за рубежа после решения президента США Дональда Трампа закрыть въезд из Европы.