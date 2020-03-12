Более триллиона рублей налогов заплатили жители Подмосковья и региональные компании в 2019 году

12.03.20 14:30

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 марта. Interfax-Russia.ru - В консолидированный бюджет РФ в 2019 году с территории Подмосковья поступило более 1 трлн руб. Налоговых отчислений, сообщила руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

"В 2019 году в Московской области сложились достойные результаты финансово-экономической деятельности, выросли поступления в бюджеты всех уровней. За 2019 год с территории региона в консолидированный бюджет РФ впервые поступило более 1 трлн рублей", - сказала Макарова в четверг в ходе выступления на "Часе территориальных органов исполнительной власти" в Мособлдуме.

Она уточнила, что налоговыми органами Московской области в бюджетную систему мобилизовано более 882 млрд руб., что на 45 млрд превышает показатели прошлого года, в доход федерального бюджет мобилизовано 312 млрд руб..

Наибольший рост обеспечен по налогу на доходы физических лиц, по налогу на добавленную стоимость и на прибыль организаций.