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12.03.20 14:38
Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников
"Пожалуй, самая резонансная часть этого законопроекта (регулирующего ответственность за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте - ИФ), состоит в том, что мы запрещаем случаи, когда контролеры высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда", - сказал Дитрих журналистам.
По его словам, в прошлом году было несколько прецедентов высаживания детей без билетов ночью.
"Законопроект это напрямую запрещает, таких случаев быть не должно", - сказал Дитрих.
Он сообщил, что в четверг на заседании правительства был рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанных с регулированием отношений при оплате проезда в городском наземном, электрическом и автобусном транспорте.
Министр отметил, что законопроект также предусматривает право контролеров требовать у безбилетников удостоверения личности.
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