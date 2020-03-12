Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников

12.03.20 14:38

© РИА Новости. Саид Царнаев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство одобрило проект закона с запретом контролерам в общественном транспорте высаживать детей без билета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Пожалуй, самая резонансная часть этого законопроекта (регулирующего ответственность за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте - ИФ), состоит в том, что мы запрещаем случаи, когда контролеры высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда", - сказал Дитрих журналистам.

По его словам, в прошлом году было несколько прецедентов высаживания детей без билетов ночью.

"Законопроект это напрямую запрещает, таких случаев быть не должно", - сказал Дитрих.

Он сообщил, что в четверг на заседании правительства был рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанных с регулированием отношений при оплате проезда в городском наземном, электрическом и автобусном транспорте.

Министр отметил, что законопроект также предусматривает право контролеров требовать у безбилетников удостоверения личности.