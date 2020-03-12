Роспотребнадзор исключает дефицит продуктов в РФ из-за пандемии коронавируса

12.03.20 14:41

Фото Александра Левчука

12 марта. Interfax-Russia.ru - Дефицита продовольствия в РФ в связи с объявленной пандемией новой коронавирусной инфекции не будет, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Веденьева.

"Я не понимаю, как можно связать ситуацию с коронавирусом и исчезновение продуктов. Никаких оснований для того, что какой-то пищевой продукции не станет, нет", - сказала Веденьева на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Она добавила, что ситуация с COVID-19 в РФ стабильная.

В свою очередь сопредседатель "Союза потребителей России" Анатолий Голов объяснил подобные опасения паническими настроениями в ряде зарубежных стран.

"При всяких панических настроениях происходит всплеск потребления. Сейчас в дефиците маски. Но мир решает эту проблему, и я думаю, что она будет решена в ближайшее время. Этот всплеск потребления пройдет, потом оно возвращается в норму. Это больше психологическое действие людей. Просто простая привычка - закупать спички, мыло, соль, сахар. Причин для серьезного беспокойства нет", - подчеркнул Голов.