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12.03.20 14:41
Роспотребнадзор исключает дефицит продуктов в РФ из-за пандемии коронавируса
"Я не понимаю, как можно связать ситуацию с коронавирусом и исчезновение продуктов. Никаких оснований для того, что какой-то пищевой продукции не станет, нет", - сказала Веденьева на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.
Она добавила, что ситуация с COVID-19 в РФ стабильная.
В свою очередь сопредседатель "Союза потребителей России" Анатолий Голов объяснил подобные опасения паническими настроениями в ряде зарубежных стран.
"При всяких панических настроениях происходит всплеск потребления. Сейчас в дефиците маски. Но мир решает эту проблему, и я думаю, что она будет решена в ближайшее время. Этот всплеск потребления пройдет, потом оно возвращается в норму. Это больше психологическое действие людей. Просто простая привычка - закупать спички, мыло, соль, сахар. Причин для серьезного беспокойства нет", - подчеркнул Голов.
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