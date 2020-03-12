Чайка: задолженность по зарплате на Ставрополье выше, чем в других регионах СКФО

12.03.20 14:48

© РИА Новости. Алексей Никольский

12 марта. Interfax-Russia.ru - Работодатели Ставропольского края задолжали своим сотрудникам более 80 млн рублей, сообщил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Задолженность по заработной плате на Ставрополье выше, чем в остальных регионах округа. К концу января этого года сумма долгов предприятий превысила 83 млн рублей", - сказал Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Ставрополья, прошедшего в четверг в Ставрополе.

При этом полпред подчеркнул, что рынок труда в Ставропольском крае за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику по всем основным показателям: снижение уровня безработицы и напряженности, повышение уровня трудоустройства граждан, рост банка вакансий.

"Уровень общей безработицы по краю в среднем за конец прошлого года составил 4,8%. Это самый низкий показатель на Северном Кавказе, который предельно близок к среднему по всей России", - отметил Чайка.

Также он сообщил, что край лидирует в округе по уровню среднемесячной заработной платы. По состоянию на конец прошлого года она составила почти 31 тыс. рублей.