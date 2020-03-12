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12.03.20 14:48
Чайка: задолженность по зарплате на Ставрополье выше, чем в других регионах СКФО
"Задолженность по заработной плате на Ставрополье выше, чем в остальных регионах округа. К концу января этого года сумма долгов предприятий превысила 83 млн рублей", - сказал Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Ставрополья, прошедшего в четверг в Ставрополе.
При этом полпред подчеркнул, что рынок труда в Ставропольском крае за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику по всем основным показателям: снижение уровня безработицы и напряженности, повышение уровня трудоустройства граждан, рост банка вакансий.
"Уровень общей безработицы по краю в среднем за конец прошлого года составил 4,8%. Это самый низкий показатель на Северном Кавказе, который предельно близок к среднему по всей России", - отметил Чайка.
Также он сообщил, что край лидирует в округе по уровню среднемесячной заработной платы. По состоянию на конец прошлого года она составила почти 31 тыс. рублей.
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