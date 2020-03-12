Парламенты регионов Юга и Северного Кавказа поддержали поправки в Конституцию РФ

12.03.20 14:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты парламентов Крыма, Волгоградской и Астраханской областей, Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на заседаниях в четверг большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ.

Государственный совет Крыма на внеочередном заседании одобрил закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти": 67 из 69 присутствовавших депутатов высказались "за", двое воздержались, передал корреспондент "Интерфакса". Не голосовать за изменение основного закона призывал представитель только одной фракции из трех - КПРФ, которую представляют пять парламентариев из 75.

Глава Крыма Сергей Аксенов перед голосованием обратил внимание на то, что значимым для полуострова является запрет на отчуждение территорий РФ. "Законодательное закрепление постоянства российских границ - та норма, которая волнует нас всех. Расширяться, наверно, можно и нужно, (необходимо - ИФ) оставлять возможность для включения новых территорий. Это мое личное мнение. А отдавать свое, конечно, нельзя", - сказал он.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Думы Ставропольского края, из 41 депутата 39 проголосовали за закон о поправке к Конституции РФ и двое - воздержались.

Дума Волгоградской области также большинством голосов поддержала предложенные изменения, передал корреспондент агентства с заседания регионального парламента. Соответствующее постановление поддержали 32 из 37 присутствовавших депутатов, остальные воздержались.

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии в четверг на внеочередном заседании выступили в поддержку принятого Госдумой закона о поправках к Конституции РФ. Из 47 присутствовавших депутатов двое воздержались, а остальные поддержали закон.

Депутаты законодательного собрания Кабардино-Балкарии на пленарном заседании также поддержали пакет поправок в Конституцию РФ. Из 62 присутствовавших депутатов 53 поддержали закон, а девять воздержались.

Дума Астраханской области на заседании в четверг также большинством голосов одобрила закон о внесении изменений в Конституцию РФ, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания регионального парламента. За поправки проголосовали 46 депутатов, против - шесть, воздержались - четыре.

Законодательное собрание Краснодарского края в четверг в ходе внеочередной сессии поддержало проект поправок в Конституцию России 57 голосами "за", еще три депутата воздержались, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Воздержалась при голосовании в кубанском парламенте фракция КПРФ. Ее председатель Павел Соколенко заявил агентству "Интерфакс-Юг", что в предлагаемой редакции основного закона не учтены ряд принципиальных поправок, которые предлагали коммунисты.

"Одна из таких поправок - закрепление в Конституции возраста выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это и блок социальных гарантий, включая индексацию пенсий в соответствие с реальным прожиточным минимумом. И, конечно же, мы против "обнуления" срока президентских полномочий", - подчеркнул Соколенко.