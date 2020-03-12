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12.03.20 15:00

Ростуризм сообщил о сокращении выездного потока из РФ на 60% из-за коронавируса

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 марта. Interfax-Russia.ru - Турпоток из России за границу упал на 60% из-за пандемии коронавируса, сообщила журналистам в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное - и по выездному и по въездному направлению. Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%", - сказала она в рамках туристической выставки "Интурмаркет" в Москве.

По ее словам, ситуация, связанная с распространением коронавируса, оказывает негативное влияние на туризм во всем мире. "Это, безусловно, для нас вызов, и мы готовы поддержать туроператоров, бизнес, чтобы совместными усилиями справиться с этой непростой ситуацией. Мы круглые сутки находимся на связи с туроператорами, с нашими общественными объединениями, с авиакомпаниями, сегодня необходимо координировать наши действия. Я уверена, что мир поборет коронавирус, я с нетерпением жду, когда люди снова смогут свободно путешествовать", - сказала Догузова.

При этом глава Ростуризма отметила, что существенного спада внутреннего туризма в России не наблюдается. "На прошлой неделе, когда были праздники, у нас весь юг страны - Краснодарский край, Крым, а также Калининград и некоторые другие направления - был на 100% забронирован", - сообщила она.

Комментируя отказ Минфина от помощи туроператорам, пострадавшим из-за закрытия Китая для въездного и выездного туризма, Догузова отметила, что "плотно работает с бизнесом" над решением этого вопроса.

"Выездные туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации, наша задача - их поддержать. Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году", - заметила она.

Из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским убытки российских туроператоров составили порядка 140 млн и 450 млн рублей соответственно.

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