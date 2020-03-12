Бюджет Чувашии на 2020г стал дефицитным

12.03.20 15:07

© РИА Новости.Алексей Сухоруков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Чувашии в четверг одобрили изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Исполняющий обязанности министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков сообщил депутатам, что с учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета составят на 2020 год по доходам 61 млрд 683,7 млн рублей (увеличены на 6,116 млрд рублей), по расходам - 62 млрд 945,7 млн рублей (увеличение к утвержденным назначениям на 7,582 млрд рублей), дефицит - 1,262 млрд рублей (2% от расходов).

Первоначально бюджет был профицитным - 203,9 млн рублей от доходов.

В частности, на реализацию мероприятий в рамках послания президента РФ от января 2020 года предусматривается порядка 3 млрд рублей. В том числе более 2 млрд рублей выделяется на ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3-7 лет включительно, оказание господдержки отдельными категориям граждан в рамках соцконтракта, помощь имеющим детей семьям (республиканский маткапитал); около 930 млн рублей будет направлено на обновление пищеблоков в 190 школах, на организацию бесплатного горячего питания ученикам начальных классов, выплаты за классное руководство учителям, модернизацию детских школ искусств и строительство детсадов.

Дополнительно также выделяются средства на индексацию социальных выплат гражданам на 9,4% (не индексировавшихся с 2017 года).

Кроме того при уточнении бюджета увеличиваются трансферты муниципалитетам на 3,5 млрд рублей. В том числе предусматриваются средства на благоустройство дворовых территорий и тротуаров, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, клубов, спортивных объектов и на решение других вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что на 2020 год доходы бюджета Чувашии были утверждены в размере 55,568 млрд рублей, расходы - 55,364 млрд рублей, профицит - 203,9 млн рублей, или 0,4% от доходов.