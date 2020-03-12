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12.03.20 15:12

Столица Крыма восстановит поржавевшую карту России

© РИА Новости. Константин Михальчевский
12 марта. Interfax-Russia.ru - Большую кованую карту России, установленную четыре месяца назад в центральной части Симферополя и покрывшуюся ржавчиной, решено восстановить, когда позволит погода, сообщила администрация крымской столицы в четверг.

Арт-объект "Время Крыма" торжественно открыли 4 ноября 2019 года, в День народного единства. Он установлен в парке имени Тренева. Участие в изготовлении карты, которая является также солнечными часами, принимали порядка 300 мастеров со всей России.

"Карту будем обязательно чистить, покрывать специальными средствами, которые защитят ее от ржавчины. По погодным условиям мы не могли проводить эти мероприятия. Скоро будет сухо, тепло - сразу начинаем ее приводить в надлежащий вид", - обещает глава администрации Симферополя Елена Проценко.

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