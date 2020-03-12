Кудрин: бюджет при $35/барр недосчитается 3 трлн руб. нефтегазовых доходов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Российский бюджет при сохранении цен на нефть на уровне порядка $35 за баррель потеряет несколько триллионов рублей нефтегазовых доходов и будет впервые за несколько лет сведен с дефицитом, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Впрочем, по его мнению, базовым является все же чуть более оптимистичный вариант развития событий на нефтяном рынке.
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"Если бы мы ориентировались на значения сегодняшнего дня, цена примерно $35 за баррель, курс около 72 рублей за доллар, то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 трлн рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП", - сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет.
При этом сценарии темпы экономического роста в 2020 г. будут ближе к нулю, отметил глава Счетной палаты.
"Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок", - сказал Кудрин. По его оценкам, базовый сценарий будет чуть лучше - цена на нефть около $40 за баррель или чуть выше. "То есть будет чуть лучше того сценария, о котором я сейчас сказал. Но, тем не менее, я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета. Инвестиции, скорее всего, будут снижаться по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", - заявил он.