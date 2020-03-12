Кудрин: бюджет при $35/барр недосчитается 3 трлн руб. нефтегазовых доходов

12.03.20 15:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Российский бюджет при сохранении цен на нефть на уровне порядка $35 за баррель потеряет несколько триллионов рублей нефтегазовых доходов и будет впервые за несколько лет сведен с дефицитом, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Впрочем, по его мнению, базовым является все же чуть более оптимистичный вариант развития событий на нефтяном рынке.

"Если бы мы ориентировались на значения сегодняшнего дня, цена примерно $35 за баррель, курс около 72 рублей за доллар, то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 трлн рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП", - сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет.

При этом сценарии темпы экономического роста в 2020 г. будут ближе к нулю, отметил глава Счетной палаты.

"Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок", - сказал Кудрин. По его оценкам, базовый сценарий будет чуть лучше - цена на нефть около $40 за баррель или чуть выше. "То есть будет чуть лучше того сценария, о котором я сейчас сказал. Но, тем не менее, я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета. Инвестиции, скорее всего, будут снижаться по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", - заявил он.