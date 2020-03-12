Структура Ростеха не смогла добиться в апелляционном суде запуска ЛЭП для ТЭС в Севастополе

12.03.20 15:26

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 марта. Interfax-Russia.ru - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) оставил в силе решение суда первой инстанции, не удовлетворившего иск ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в "Ростех") к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) с требованием ввести в эксплуатацию линии электропередачи, которые были необходимы для запуска первой очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС в Севастополе.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу (ТПЭ - ИФ) без удовлетворения", - постановила апелляционная инстанция в четверг.

Полного текста решения суда в картотеке арбитражных дел пока нет.

Структура Ростеха обосновывала исковые требования ненадлежащим исполнением "Крымэнерго" обязательств по договору, заключенному летом 2016 года. Ответчик утверждал, что сроки выполнения работ не истекли.

Арбитражный суд Крыма в конце июня 2019 года постановил, что основным нормативным актом, определяющим порядок и процедуру технологического присоединения (ТП), являются правила, утвержденные правительством России в 2004 году. Этот документ устанавливает следующие сроки ТП: два года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более четырех лет) не предусмотрены инвестпрограммой сетевой организации или соглашением сторон.

В данном случае мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены в срок до 22 июля 2020 года, следовательно, ответчик срок реализации не нарушал, решил суд.

Данный иск является одним из четырех, ранее поданных "Технопромэкспортом" к "Крымэнерго", в которых истец просил обязать ответчика ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска первых и вторых очередей двух станций: Таврической (Симферополь) и Балаклавской.

Заседания по оставшимся трем искам, согласно данным картотеки арбитражных дел, планируются на март текущего года.

Между тем, правительство России в сентябре прошлого года скорректировало нормативные сроки введения в эксплуатацию двух ПГУ-ТЭС в Крыму, которые фактически заработали на полную мощность в первом квартале 2019 года. Такие меры позволят строившему станции "Технопромэкспорту" избежать штрафных санкций за просрочку запуска генерации.

Представитель "Технопромэкспорта" тогда говорил "Интерфаксу", что документ кабмина подтверждает отсутствие вины ТПЭ за задержку с вводом станций в эксплуатацию: сроки переносились из-за задержки поставки основного оборудования и отставания в работе сторонних организаций, участвующих в реализации проектов.

ООО "ВО "Технопромэкспорт" построило в Крыму Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Мощность каждой из них - 470 МВт. Первые очереди обеих ТЭС введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта того же года.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, созданная в апреле 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала "Крымэнерго" находятся в собственности Минтопэнерго республики. Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ, 32,9 тыс. км линий электропередачи.