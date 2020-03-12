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12.03.20 15:26
Более 700 детей из Подмосковья получили путевки в "Артек" в 2020 году
"Число растет (...) Теперь это все оценивает только жюри, выставляются баллы по каждому представленному документу и комиссией принимается такое решение. Поэтому у каждого ребенка в Московской области есть отличный шанс попасть в "Артек", - сказал Бронштейн на межрегиональном форуме "Московская область - территория развития детского отдыха".
Согласно презентации к выступлению, в 2020 году в "Артек" поедет 760 детей из Подмосковья, в 2019 году по путевке в лагерь попали 758 человек, в 2018 - порядка 550.
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