Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" из Крыма обвинили в попытке захвата власти

12.03.20 15:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 марта. ИНТЕРФАКС - Двадцати пяти жителям Крыма, которые обвиняются спецслужбой в организации ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (признана террористической в РФ и запрещена) и участии в ней, добавят еще одну статью обвинения: попытка захвата власти в России, сообщил адвокат Эдем Семедляев "Интерфаксу" в четверг.

Защита и часть фигурантов дела узнали об этом накануне в ходе заседания Киевского райсуда Симферополя, рассматривавшего продление срока ареста. Аналогичное заседание состоялось 11 марта в суде в Ростове-на-Дону.

"В ходатайстве следователь сказал, что ребятам предъявлена еще одна статья - статья 278 Уголовного кодекса России через 30 статью - "попытка насильственного свержения власти", - сказал Семедляев.

"Через 12 дней будет продлеваться мера пресечения на период свыше года, это (новая "тяжелая" статья - ИФ) будет одним из оснований, чтобы продлевать и следствие, и арест", - считает адвокат.

Фигуранты дела заявили, что у них не было намерений захватывать власть в РФ. "Непонятно даже логики, как двадцать человек строителей могут захватить власть в ядерной державе", - передал юрист слова обвиняемых.

Как сообщалось, массовые обыски прошли в конце марта 2019 года в Крыму, после них задержали 25 человек: большинство - на полуострове, остальных - в Ростове. Фигуранты дела содержатся в следственных изоляторах в Крыму и Ростовской области.

ФСБ России провела спецоперацию вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество усилить санкции против российской стороны. Европейский союз и Госдепартамент США осудили задержания крымских мусульман.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.