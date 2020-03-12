Порядка 80 человек, вернувшихся из-за рубежа, обследовали на коронавирус в Сочи

12.03.20 15:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 марта. Interfax-Russia.ru - Под медицинским наблюдением в Сочи находятся горожане и гости курорта, которые прибыли из-за рубежа в январе и феврале текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи Владимир Оробей в четверг.

Он отметил, что у всех граждан, попавших в зону риска, несколько раз взяли анализы на коронавирусную инфекцию (COVID-19), которые исследуют в лаборатории Краснодара.

"На особом контроле находятся 77 человек, как российские граждане, так и иностранцы. В настоящий момент в Сочи людей с коронавирусной инфекцией нет", - подчеркнул Оробей.

По его словам, с начала года в Сочи зарегистрировано около 4,5 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 2,8 тыс. - среди детей. Также выявлено 290 заболевших гриппом, 211 из них - дети.

"В этом году в Сочи эпидемиологический порог снижен на 80% по сравнению с прошлым годом", - сказал руководитель отдела.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что в инфекционной больнице Сочи с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся восемь человек, в том числе француз и итальянец.

Кроме того, в социальных сетях регулярно появляется информация о нехватке мест в инфекционной больнице.

Как сообщалось, власти Сочи создали оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В учреждениях массового пребывания людей усилена работа по санитарной обработке помещений и не допущению в рабочие коллективы больных.

Кир юи