В Москве в пятницу ожидается ветер порывами до 19-24 м/с

12.03.20 16:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 марта. Interfax-Russia.ru - Столичный МЧС рекомендует москвичам обходить шаткие конструкции и не парковать автомобили под деревьями из-за порывистого ветра.

"До 21:00 часа 12 марта на территории Москвы ожидается западный ветер 5-10 м/с, с порывами 13-18 м/с, 13 марта 2020 в течение суток усиление ветра с порывами до 19-24 м/с", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - посоветовали спасатели.