Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

12.03.20 16:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Сайт кампании "Нет!", где собираются подписи против поправок в Конституцию РФ, был заблокирован по иску Роскомнадзора из-за нарушения правил сбора персональных данных, которое обнаружилось после жалобы интернет-пользователя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в рамках своих полномочий в качестве уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных рассмотрел обращение гражданина с жалобой в отношении информационного ресурса Net2020.ru. Анализ содержания и функционала данного ресурса выявил факты нарушения администрацией ресурса правил сбора и обработки персональных данных российских граждан, предусмотренных законодательством РФ", - сообщили в пресс-службе РКН на запрос "Интерфакса" в четверг.

В соответствии с предусмотренными законом 152-ФЗ "О персональных данных" полномочиями РКН обратился с исковым заявлением в суд и ограничил доступ к данному ресурсу на основании определения суда об обеспечительных мерах, добавили в ведомстве.

Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ. По его словам, самого решения владельцы сайта не видели.

"Мы четко собирали подписи в соответствии со всеми требованиями федерального закона. Такая скорость явно показывает политический характер дела", - заявил Пивоваров.

Он заявил, что решение суда будет оспорено, а сбор подписей продолжится в социальных сетях и на зеркалах сайта.

Кампанию запустила "Открытая Россия". На ее сайте заявлялось, что цель кампании - добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались "против" на голосовании по поправкам в Конституцию, а также организовать наблюдение за волеизъявлением граждан.