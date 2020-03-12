Решения региональных парламентов по закону о поправках в Конституцию, как ожидается, будут утверждены Советом Федерации 14 марта

12.03.20 16:35

© РИА Новости. Максим Блинов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации в субботу, скорее всего, утвердит решения региональных парламентов по закону о поправках в Конституцию, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации может вынести на голосование Постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание. Как вы знаете, ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, в Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений законодательных, представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России.

"Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - отметила Матвиенко.