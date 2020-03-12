Руководство липецкого главка МЧС подозревается во взяточничестве

12.03.20 16:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в коррупции, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По данным следствия, должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области, выполняющие организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела проводится масштабный комплекс следственных действий. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски и выемка бухгалтерской документации, представляющей интерес для следствия, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Ход расследование уголовного дела находится под особым контролем руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.