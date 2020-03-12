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12.03.20 17:04

Более 170 аварийных домов расселят в Астраханской области за 5 лет

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Астраханской области в течение пяти лет планируют расселить 175 многоквартирных ветхих домов в Астрахани, Знаменске, Ахтубинском, Камызякском, Красноярском и Приволжском районах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в четверг.

"В ближайшие пять лет предстоит выполнить колоссальный объём работ по расселению 175 аварийных многоквартирных жилых домов в шести муниципальных образованиях Астраханской области", - процитировал сотрудник пресс-службы губернатора региона Игоря Бабушкина, который провел координационное совещания по обеспечению правопорядка в области.

По данным пресс-службы, в аварийных домах проживают 2 тыс. 770 человек, площадь расселения - 38,9 тыс. кв. м. Только в областном центре в 2020-2021 годах планируется переселить 228 человек из 146 непригодных для жилья помещений площадью 4,3 тыс. кв. м. Кроме того, планируется продолжить реализацию программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Оценочная стоимость работ составляет свыше 41 млрд рублей.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил участникам совещания, силовикам усилить контроль за реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья и исполнением законодательства в сфере строительства и ЖКХ.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, в 2019 году было возбуждено 27 уголовных дел в отношении должностных лиц, ответственных за выполнение программы реформирования ЖКХ в Астраханской области. Направлено в суд 24 уголовных дела, по которым в качестве обвиняемых привлечены 22 лица. Установленный ущерб составил 14,5 млн рублей.

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