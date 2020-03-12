В Москве могут быть ужесточены меры по предотвращению распространения коронавируса

12.03.20 17:25

© РИА Новости. Максим Блинов

12 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы могут ужесточить требования для избежания распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования", - заявил мэр в четверг во время посещения call-центра.

По его словам, "самое главное для нас - это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе".

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Накануне в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.