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12.03.20 17:25
В Москве могут быть ужесточены меры по предотвращению распространения коронавируса
"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования", - заявил мэр в четверг во время посещения call-центра.
По его словам, "самое главное для нас - это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе".
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
Накануне в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.
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