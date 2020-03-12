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С обнулением срока: Госдума приняла поправки к Конституции РФ
   
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12.03.20 17:55

Парламент Татарстана просит содействия Путина в сохранении госязыков республик

© РИА Новости. Григорий Сысоев
12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственного совета Татарстана, проголосовав в четверг за пакет поправок в Конституцию, решили обратиться к президенту РФ с призывом просьбой обратить внимание на проблему государственных языков в национальных республиках.

"Согласно вносимым в Основной закон изменениям, государство берет на себя дополнительные обязательства по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия (...) Конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, требуют системного законодательного и подзаконного регулирования, как на федеральном, так и на региональном уровне. Обращаемся к вам как гаранту Конституции РФ с просьбой взять эту работу под особый контроль", - говорится в обращении.

Татарстанские депутаты отмечают, что в сфере языковой политики сталкиваются с недостаточной нормативной проработкой прямых конституционных гарантий: анонсированные ранее новые федеральные стандарты общего образования до сих пор не приняты, в проектах этих стандартов остаются размытыми положения, касающиеся родных языков.

"Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литературы, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик - нет. Эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время", - говорится в обращении.

В связи с этим депутаты предлагают "усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений Конституции, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов".

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин уточнил агентству, что обращение к главе государства в основном "касается осуществления задуманного в Конституции РФ, реализации основных конституционных норм".

Ранее в четверг Госсовет Татарстана поддержал поправки в Конституцию.

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