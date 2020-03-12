Умерший в больнице в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

12.03.20 23:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 марта. Interfax-Russia.ru - Москвич, скончавшийся в больнице в Коммунарке, не был заражён короновирусом.

"По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности. "Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

"Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита", - сказали в депздраве.

Заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке Игорь Тюрин сообщил, что сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что в центре находятся пять пациентов, у которых подтвержден коронавирус, один из них - в реанимации, но в стабильном состоянии, в сознании.

Он сообщил, что всего в центре в настоящее время 254 пациента, 20-25 пациентов поступает в сутки с диагнозом ОРВИ, внебольничные пневмонии, бронхиты.

Ранее появилась информация, что в медцентре в Коммунарке, умер пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Якобы при поступлении у него диагностировали пневмонию.