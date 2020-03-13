Эпидемиологи выявляют на Кубани возможных носителей коронавируса по данным из аэропортов

13.03.20 13:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 марта. Interfax-Russia.ru - Мобильные фельдшерские бригады действуют в Краснодарском крае для проверки граждан, побывавших в странах с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции, данные поступают из российских аэропортов, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная в пятницу.

"С момента обострения эпидемиологической обстановки мы проверили более 1500 жителей Краснодарского края, по поступившей информации непосредственно с пунктов контроля в аэропортах России. Специальные фельдшерские группы приезжают к человеку домой, осматривают, берут необходимые анализы, выписывают больничный лист на 14 дней", - сказала Гречаная на брифинге в Краснодаре.

Она также уточнила, что на 10-й день медики вновь навещают наблюдаемого и берут повторный анализ.

"В случае если на десятый день коронавирусная инфекция не выявлена - такой человек снимается с наблюдения", - отметила представитель Роспотребнадзора.

В состав мобильных бригад, добавила Гречаная, иногда включаются сотрудники полиции.

"На текущий момент порядка 200 человек в Краснодарском крае находятся под наблюдением дома, инфекция у них не выявлена. Два человека помещены на карантин в стерильные боксы Краснодарской краевой инфекционной больницы. У одного из них коронавирус подтвержден", - сказал она.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Это 60-летний житель Приморско-Ахтарского района, вернувшийся из Италии. Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара. По оценкам специалистов, болезнь протекает в лёгкой форме.