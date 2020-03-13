Праздник первоцвета пройдет в Тамбовской области в марте

13.03.20 10:00

Фото с сайта администрации Тамбовской области

13 марта. Interfax-Russia.ru - Праздник первоцвета в Знаменке Тамбовской области из-за ранней весны пройдет в марте, а не в апреле, как было запланировано, сообщает пресс-служба администрации региона.

Жителей и гостей Тамбовщины приглашают в парк усадьбы Загряжских-Строгановых понаблюдать за уникальным природным явлением 28 марта.

Праздник первоцвета в этом году пройдет уже в третий раз. Гости смогут насладиться колоритным весенним пейзажем, концертной программой, различными мастер-классами и развлечениями для взрослых и детей.

Ежегодно в апреле парк усадьбы Загряжских-Строгановых устилает густой ковер из тысяч колокольчиков пролески сибирской, создавая причудливые узоры всех оттенков синего цвета.