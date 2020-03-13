Экс-глава "Банка Москвы" заочно осужден на 14 лет за растрату более 14 млрд рублей

13.03.20 10:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 марта. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы признал бывшего главу "Банка Москвы" Андрея Бородина и ряда других руководителей этого кредитного учреждения виновными в растрате боле 14 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Приговором суда все пятеро подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления. Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как все подсудимые скрылись от следствия и ранее были объявлены следствием в розыск", - сказала она.

Согласно приговору суда, бывшие президент ОАО "Банк Москвы" Бородин получил 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президент Алексей Сытников - на 7 лет со штрафом в 800 рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.