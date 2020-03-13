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13.03.20 10:10
Экс-глава "Банка Москвы" заочно осужден на 14 лет за растрату более 14 млрд рублей
"Приговором суда все пятеро подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления. Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как все подсудимые скрылись от следствия и ранее были объявлены следствием в розыск", - сказала она.
Согласно приговору суда, бывшие президент ОАО "Банк Москвы" Бородин получил 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президент Алексей Сытников - на 7 лет со штрафом в 800 рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.
Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.
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