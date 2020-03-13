Заксобрание ЯНАО поддержало поправки к Конституции РФ

13.03.20 10:51

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа на внеочередном заседании в пятницу большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

Рассмотрение вопроса длилось менее 15 минут.

В пресс-службе Заксобрания ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что 19 депутатов проголосовали за поправки, один - против, один - воздержался.

Как сообщалось, ранее закон о поправке поддержали парламенты пяти других регионов Уральского федерального округа: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон о поправке в Конституцию РФ.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть рассмотрен законодательными органами государственной власти регионов.

После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.

Решения региональных парламентов могут быть вынесены на рассмотрение Верхней палаты 14 марта, заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.