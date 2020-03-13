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13.03.20 10:24
Двоих жителей Челябинской области задержали с крупной суммой фальшивых денег
"Мужчины 1993 года рождения были задержаны в одном из магазинов Усть-Катава при попытке расплатиться поддельной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей. В ходе досмотра у подозреваемых изъято еще 25 таких же поддельных денежных билетов", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанные неоднократно сбывали фальшивые деньги в магазинах на территории области.
В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег), они помещены под стражу. В настоящее время устанавливаются места приобретения фальшивых денег и места их сбыта.
Задержание проводилось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по Саткинскому району, а также регионального УФСБ, при силовой поддержке спецназа "ГРОМ" .
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