Двоих жителей Челябинской области задержали с крупной суммой фальшивых денег

13.03.20 10:24

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

13 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали двух жителей Усть-Катава Челябинской области с фальшивыми денежными купюрами общим номиналом 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

"Мужчины 1993 года рождения были задержаны в одном из магазинов Усть-Катава при попытке расплатиться поддельной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей. В ходе досмотра у подозреваемых изъято еще 25 таких же поддельных денежных билетов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные неоднократно сбывали фальшивые деньги в магазинах на территории области.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег), они помещены под стражу. В настоящее время устанавливаются места приобретения фальшивых денег и места их сбыта.

Задержание проводилось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по Саткинскому району, а также регионального УФСБ, при силовой поддержке спецназа "ГРОМ" .